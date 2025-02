Brasília e Goiânia lideram ranking de qualidade de vida entre capitais brasileiras

Brasília ocupa o primeiro lugar em qualidade de vida entre as capitais brasileiras, isso é o que aponta um ranking feito pelo IPS Brasil (Índice de Progresso Social). Na pesquisa, feita no ano passado, Goiânia vem logo depois, ficando em segundo lugar. Para essa avaliação, o IPS mede o desempenho das sociedades a partir de 53 indicadores, como moradia, qualidade do meio ambiente, saúde e saneamento. Enquanto Brasília é elogiada por sua infraestrutura e cultura, Goiânia destaca-se pela tranquilidade e oportunidades de emprego.