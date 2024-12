Brasília: quem tem ensino superior ganha até quatro vezes mais, revela IBGE

Os moradores de Brasília recebem, em média, R$ 28 por hora trabalhada, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (6). A pesquisa, que analisou informações de 2023, destacou uma grande disparidade salarial baseada no nível de escolaridade. Enquanto trabalhadores com ensino fundamental ganham cerca de R$ 11,90 por hora, aqueles com ensino superior completo chegam a R$ 47,60 por hora — quase quatro vezes mais.