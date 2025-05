Brasília recebe Festival ExpoMix e Mega Drift 2025 neste fim de semana

O fim de semana chegou e o quadro Programe-se traz as melhores dicas para os brasilienses curtirem na capital. De sexta (16) a domingo (18), o Festival ExpoMix Brasil acontece no Guará, com o cantor Leon Correia como destaque. "Estou muito honrado, muito feliz com essa fase que a gente está vivendo," disse Leon, que promete um show especial em sua cidade natal.



Já o Mega Drift 2025 ocorre no estacionamento 1 do Parque da Cidade com ingressos a partir de R$ 65. O evento promete agitar Brasília com os maiores nomes do drift nacional e internacional.



No Taguaparque, o Lazer Pet Stop oferece entrada gratuita e diversas atividades para animais e seus donos. A torre de TV recebe o evento Semana “S”, com serviços gratuitos e apresentações. Para os fãs de música, Maurício Manieri se apresenta no Centro de Convenções Ulysses Guimarães às 21h30.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!