Brasília será palco dos Jogos da Juventude com 4.500 jovens atletas em setembro

Os Jogos da Juventude ocorrerão de 10 a 25 de setembro em Brasília , com a participação de mais de 4.500 atletas entre 15 e 17 anos em 19 modalidades esportivas. As competições serão realizadas em locais como o Centro Internacional de Convenções e o Complexo Aquático Cláudio Coutinho.



Além de promover o esporte, o evento beneficiará a economia local, especialmente os setores de hotelaria e alimentação. Muitos atletas de destaque, como Caio Bonfim, medalhista na Marcha Atlética, começaram suas carreiras nos Jogos da Juventude. Este evento representa a oportunidade de favorecer o acesso ao esporte a jovens de todas as regiões do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!