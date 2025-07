Brasília teve a madrugada mais fria do ano nesta sexta, com 10,1°C

O Distrito Federal enfrentou a madrugada mais fria de 2025 nesta sexta-feira (18), quando os termômetros marcaram 10,1°C. Em outras regiões do DF, as mínimas ficaram próximas de 13°C.



Apesar do frio pela manhã, as temperaturas se elevaram ao longo do dia, variando entre 27°C e 29°C. Segundo a previsão do tempo, o fim de semana também será de contraste térmico: as mínimas devem girar em torno dos 15°C no sábado (19) e domingo (20), com máximas que podem alcançar os 28°C.



