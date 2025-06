Cade aprova sem restrições a compra do Banco Master pelo BRB

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra do Banco Master pelo BRB. O governador Ibaneis Rocha celebrou o parecer como um avanço significativo, mas destacou a espera pela aprovação final do Banco Central.



O pré-candidato do PSB ao Buriti, Ricardo Capelli, afirmou que a decisão era prevista e que a análise crucial será do Banco Central. Já o ex-deputado Geraldo Magela, do PT, argumentou que os recursos da compra deveriam apoiar os pequenos empreendedores do Distrito Federal.



A posição conjunta das instituições no mercado não ultrapassará 20%, garantindo competição justa, segundo o Cade. A deliberação também fomentou discussões na Câmara Legislativa sobre a operação.



