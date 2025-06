Cade impõe mais de R$ 150 milhões em multas aos réus do cartel dos combustíveis do DF

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) condenou nesta quarta-feira (25) sete redes de postos de combustíveis — Gasolline, JB, Auto Shopping, Original, Posto Central, Jobral e Xavante — no Distrito Federal e Entorno, a multas que somam R$ 149 milhões. Além disso, dez pessoas físicas foram penalizadas em mais de R$ 5 milhões, totalizando mais de R$ 154 milhões em multas aplicadas contra os envolvidos no cartel dos combustíveis do DF.



A decisão, fundamentada em evidências coletadas durante a Operação Dubai, deflagrada em 2015, destacou a variação das penalidades conforme o grau de envolvimento dos acusados. O acordo firmado com a rede Cascol foi decisivo para revelar os conluios que resultaram em preços abusivos e prejuízos aos consumidores. A investigação se baseou em um conjunto robusto de provas, incluindo buscas, apreensões e interceptações telefônicas realizadas durante a operação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!