Cadeirante cai em escada rolante de estação do metrô no DF

Raphael Lucena, um cadeirante e atleta paralímpico de rugby, caiu da cadeira ao usar a escada rolante da estação Galeria do metrô, devido ao elevador quebrado desde 15 de março e um defeito no corrimão. Ele sofreu um corte na cabeça, recebendo seis pontos.



A administração do metrô afirmou que o conserto do elevador aguarda peças e que funcionários ofereceriam suporte. No entanto, Raphael relata que esse apoio é inadequado, pois nem sempre os funcionários estão treinados ou disponíveis. Ele sugere que, com o elevador inoperante, um funcionário deve estar presente para auxiliar cadeirantes, garantindo segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!