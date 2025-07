Cadernetas de poupança fecham semestre com saldo negativo

As cadernetas de poupança fecharam o primeiro semestre com saldo negativo de quase R$ 50 bilhões, o segundo pior desempenho desde 1995. Os depósitos totalizaram mais de R$ 2 trilhões e os saques chegaram a R$ 2 trilhões e R$ 128 bilhões. Desde o início de 2021, a poupança não apresenta um semestre com saldo positivo. O estoque total da poupança permanece acima de R$ 1 trilhão.



