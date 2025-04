Caesb está entre as 100 maiores empresas do DF e planeja investir R$ 3 bilhões até 2029 A empresa pública do Distrito Federal fortalece infraestrutura para evitar crise hídrica no futuro

DF Record|Do R7 03/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share