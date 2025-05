Câmara contesta mudança nas sobras eleitorais que pode substituir sete deputados

A Câmara dos Deputados entrou com embargos de declaração no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a alteração no cálculo das sobras eleitorais. O recurso busca evitar a substituição de sete parlamentares que não teriam sido eleitos sob a nova regra nas eleições de 2022.



Esse movimento é visto como uma tentativa de garantir o término dos mandatos atuais, citando casos como o do ex-governador Rodrigo Rollemberg. A Câmara alega que a troca de deputados em exercício contraria decisões anteriores e ameaça a segurança jurídica no país.



