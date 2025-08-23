Logo R7.com
Câmara investiga bolas de concreto em estacionamentos da Rodoviária de Brasília

As esferas foram colocadas pela empresa responsável para evitar entradas e saídas irregulares, mas pedestres tem reclamado

DF Record|Do R7

A Câmara Legislativa do Distrito Federal solicitou informações à Secretaria de Mobilidade sobre a instalação de bolas de concreto em estacionamentos próximos à Rodoviária do Plano Piloto. As esferas foram colocadas pela empresa responsável para evitar entradas e saídas irregulares.

Usuários expressaram preocupações quanto à segurança dos veículos e ao impacto nas calçadas. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) informou que não foi consultado antes da instalação e realizará uma vistoria no local.

