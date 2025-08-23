Câmara investiga bolas de concreto em estacionamentos da Rodoviária de Brasília

A Câmara Legislativa do Distrito Federal solicitou informações à Secretaria de Mobilidade sobre a instalação de bolas de concreto em estacionamentos próximos à Rodoviária do Plano Piloto. As esferas foram colocadas pela empresa responsável para evitar entradas e saídas irregulares.



Usuários expressaram preocupações quanto à segurança dos veículos e ao impacto nas calçadas. O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) informou que não foi consultado antes da instalação e realizará uma vistoria no local.



