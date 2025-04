Câmara Legislativa aprova PL que regulamenta serviços na área de saúde, energia e comércio

A Comissão do Direito do Consumidor da Câmara Legislativa aprovou projetos que abordam agendamento de consultas, queda de energia e velocidade da internet. As medidas preveem aplicação de multas a hospitais que discriminarem pacientes sem plano de Saúde e indenizações para consumidores prejudicados por interrupções no fornecimento elétrico. Além disso, há propostas para aumentar a transparência na entrega da velocidade contratada dos serviços de internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!