Câmara Legislativa avalia suspensão do deputado distrital Daniel Donizet

O pedido de suspensão do deputado distrital Daniel Donizet foi encaminhado à corregedoria da Câmara Legislativa após denúncias de assédio sexual e carterada. A mesa diretora decidiu por uma licença de 30 dias sem salário.



O deputado Wellington Luiz abriu um processo de expulsão partidária contra Donizet no MDB. O corregedor Roriz Neto terá 10 dias para ouvir a defesa do deputado, antes de encaminhar o parecer ao Conselho de Ética, num processo que pode durar mais de dois meses. As acusações incluem a exigência de favores sexuais para que mulheres trabalhem no seu gabinete, com apoio das deputadas distritais.



