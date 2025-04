Câmara Legislativa do DF discute compra do Banco Master pelo BRB

A Câmara Legislativa do Distrito Federal debate a compra do Banco Master pelo BRB. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, afirma que o negócio pode gerar R$ 2 bilhões aos acionistas em cinco anos. Enquanto alguns deputados veem a aquisição como uma oportunidade de investimento e fortalecimento de mercado, outros defendem uma discussão mais ampla e autorização legislativa. A decisão ainda depende da análise do Banco Central e do CADE.



