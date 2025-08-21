Logo R7.com
Câmara Legislativa do DF retoma CPI do Rio Melchior e intensifica investigações de poluição

Parlamentares aprovaram 11 requerimentos para investigar a poluição entre Ceilândia e Samambaia

DF Record|Do R7

A CPI do Rio Melchior retomou os trabalhos com a aprovação de 11 requerimentos para investigar a poluição entre Ceilândia e Samambaia, envolvendo órgãos como Adasa e a Secretaria do Meio Ambiente. Parlamentares planejam visitar um abatedouro, suspeito de despejo ilegal no rio.

A CPI identificou risco de baixa vazão no rio e impacto ambiental de uma usina termoelétrica. Denúncias sobre mercúrio serão incluídas no relatório final. Recentemente, uma denúncia revelou água vermelha, possivelmente contaminada por sangue, intensificando as investigações.

