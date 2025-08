Câmara Legislativa do DF retorna do recesso com pendências

A Câmara Legislativa do Distrito Federal retomou os trabalhos após o recesso parlamentar e enfrenta uma pauta de assuntos pendentes. Entre as questões estão a agenda da CPI do Rio Melchior e a instalação de uma termoelétrica.



O caso mais relevante envolve denúncias contra o deputado Daniel Donizet por suposto assédio sexual e carteirada em blitz da Polícia Militar. O deputado pastor Daniel de Castro enfatizou a importância de suspender Donizet para evitar influência no processo. A assessoria de Donizet informou que ele solicitou licença médica para tratamento de saúde mental.



