Câmara Legislativa vai votar atualização na lei para venda de bebidas e alimentos no Eixão do Lazer Propostas enviadas pelo governo à Câmara Legislativa estão relacionadas ao Plano de Uso de Ocupação do Eixão do Lazer

DF Record|Do R7 22/10/2024 - 09h52 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share