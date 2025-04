Caminhos da Escola: nova pavimentação facilita acesso a alunos rurais no DF

O projeto Caminhos da Escola inaugurou um novo trecho de pavimentação, ligando uma via local ao Centro Educacional Incra 9 e beneficiando mais de 500 alunos e a comunidade da região. "Isso será de fundamental importância para nossas crianças chegarem na escola com mais rapidez e tranquilidade", disse a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania).



A entrega também incluiu um evento do projeto Meninas em Ação, onde 30 alunas são selecionadas para explorar a liderança feminina; uma das participantes atuou como governadora em exercício. O projeto reflete o compromisso com a educação e o empoderamento na área rural.



