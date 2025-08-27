Campanha arrecada brinquedos para doações a instituições sociais do DF

Cerca de 300 crianças em situação de vulnerabilidade participaram da primeira ação da 6ª edição da campanha "Vem Brincar Comigo". Evento acontece no Complexo Na Praia, do Setor de Clubes Sul. A iniciativa visa arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para doações a instituições sociais.



As doações podem ser feitas até 10 de outubro no Palácio do Buriti e outros locais designados. Desde o início do projeto, mais de 100 mil crianças foram atendidas. A idealizadora do projeto, a primeira-dama do DF Mayara Noronha, destacou a importância da ação.



"Seja qual for a profissão onde esse ser humano, esse homem, essa mulher se sentir agradecido pela oportunidade de vida, tenho certeza que eles também vão se mover daqui alguns anos para também proporcionar um dia especial para alguma criança que vai precisar de alguma atenção", afirmou.



