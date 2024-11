Campo de futebol sintético é inaugurado no Pôr do Sol

Moradores do Pôr do Sol (DF) ganharam um novo espaço para o esporte. Foi inaugurado na região um campo de futebol. A estrutura inclui piso, alambrados e iluminação. O investimento foi de R$ 1,4 milhão. O secretário de Esportes do Distrito Federal, Renato Junqueira, afirmou que o espaço proporciona dignidade, oportunidade e qualidade de vida à população.