Candangão BRB 2025: descubra histórias por trás das camisas dos times do DF

Um homem coleciona camisas de futebol há 30 anos, destacando-se na coleção a camisa do Ceilândia, inspirada nos uniformes do Botafogo e Santos. O Gama, por sua vez, optou por um modelo retrô celebrado pela torcida, remetendo ao título da série B de 1998. "Participei dos jogos no Bezerrão e colecionei autógrafos antes do Gama ser campeão", revela Clébio Júnior.



As identificações dos times passaram por mudanças, como a sigla SEG (Sociedade Esportiva do Gama), que se tornou Gama para facilitar sua identificação fora do Distrito Federal. O azul e preto do Capital SAF homenageiam Brasília com seu escudo característico. Cada camisa no Candangão BRB 2025 reflete a cultura e as histórias dos clubes e torcedores do DF. Os uniformes dos clubes são elementos marcantes e sempre chamam a atenção dos torcedores e jogadores.



