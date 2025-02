Candangão BRB 2025: heranças de pai para filho no futebol

O candangão BRB 2025 destaca heranças familiares no futebol. Luiz Oliveira, ex-jogador do Brasiliense com seis títulos, agora acompanha seu filho Tarley, que joga pelo Samambaia. "Fui muito feliz dentro do campeonato candango", conta Luiz. Iranildo, ex-jogador do Flamengo e Brasiliense, também vê seu filho seguir seus passos. Ele reflete sobre o apoio: "Feliz demais, vendo um filho acompanhando a minha carreira". Essas histórias mostram como o esporte conecta gerações.



