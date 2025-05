Candangolândia ganha novo centro educacional e o Núcleo Bandeirante instala projeto inovador

O governador Ibaneis Rocha visitou a instalação da Escola Parque da Natureza e Esporte no Núcleo Bandeirante (DF). Construída em módulos rápidos e funcionais, a escola oferece atividades de contraturno focadas em meio ambiente e esportes.



Na Candangolândia (DF), foi assinada a ordem de serviço para a reconstrução do Centro de Ensino Fundamental Nº 1. A nova estrutura, um investimento de R$ 12,5 milhões, incluirá 18 salas de aula, refeitório, biblioteca, laboratórios, quadra coberta e acessibilidade completa, substituindo o prédio atual, que é alugado e improvisado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!