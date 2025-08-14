Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Candidaturas e desistências: confira como está o cenário das eleições para o Senado

As negociações políticas em Brasília ainda seguem sem definições concretas para as eleições

DF Record|Do R7

Nos bastidores da política de Brasília, negociações ocorrem para a formação das chapas ao Senado. A candidatura do governador Ibaneis Rocha pelo MDB está confirmada. Contudo, a participação de Michelle Bolsonaro é incerta devido à possibilidade de uma chapa presidencial.

As esquerdas buscam uma candidatura única, mas enfrentam incertezas com Leila do Vôlei e Erika Kokay. Izalci Lucas e Bia Kicis são pré-candidatos pelo PL, enquanto José Reguffe é mencionado nas especulações.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • bastidores
  • Brasília
  • Distrito Federal
  • Eleições
  • Governador
  • MDB (Movimento Democrático Brasileiro)
  • Michelle Bolsonaro
  • PL (Partido Liberal)
  • PlayPlus
  • Política
  • RecordPlus
  • Senado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.