Candidaturas e desistências: confira como está o cenário das eleições para o Senado

Nos bastidores da política de Brasília , negociações ocorrem para a formação das chapas ao Senado. A candidatura do governador Ibaneis Rocha pelo MDB está confirmada. Contudo, a participação de Michelle Bolsonaro é incerta devido à possibilidade de uma chapa presidencial.



As esquerdas buscam uma candidatura única, mas enfrentam incertezas com Leila do Vôlei e Erika Kokay. Izalci Lucas e Bia Kicis são pré-candidatos pelo PL, enquanto José Reguffe é mencionado nas especulações.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!