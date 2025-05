Casa Jasmin transforma vidas com arte e acolhimento para vítimas de violência no DF

A Casa Jasmin, localizada na 716 Norte, em Brasília, é um espaço que acolhe mulheres e crianças vítimas de violência desde 2018. Oferecendo atividades como aulas de circo, artes plásticas e canto, o projeto busca dar apoio emocional e novas perspectivas para seus frequentadores.



Reconhecido como centro artístico pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o local já atendeu mais de 200 pessoas e possui estrutura acessível, com piso tátil e placas em Braille. "Acolhimento, conforto e segurança", afirma uma das participantes. O ambiente promove um sentido de comunidade, onde cultura e cuidado se convertem em alicerces para a superação pessoal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!