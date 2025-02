Casal agride enfermeiro e vigilantes após exigir atendimento imediato na UPA do Paranoá

Na noite dessa quinta-feira (30), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Paranoá, dois homens e uma mulher se irritaram ao saber da necessidade de fazer uma ficha de atendimento e agrediram vigilantes e um enfermeiro. A Polícia Militar foi acionada e o casal foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia, enquanto um terceiro homem conseguiu fugir. O Sindicato dos Vigilantes do DF, em colaboração com o Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal), planeja aumentar a segurança nas unidades de saúde. O episódio é um exemplo do estresse enfrentado em unidades de saúde e pode acarretar acusações criminais como lesão corporal, injúria e desacato, conforme previsto no Código Penal.