Casos de dengue caem 96% no DF, mas taxa de vacinação ainda é baixa

O Distrito Federal registrou uma redução de 96% nos casos de dengue em janeiro, comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2024, foram 16.737 casos, enquanto em 2025 foram apenas 689. Apesar dessa diminuição, a vacinação entre jovens de 10 a 14 anos preocupa, pois apenas 46% tomaram a primeira dose, e 18% completaram o esquema vacinal. A Secretaria de Saúde intensifica esforços para aumentar a imunização, enviando mensagens aos responsáveis e disponibilizando mais de 30 mil doses em mais de 100 pontos de vacinação. É essencial que a população siga as recomendações, como evitar água parada, para ajudar no combate ao Aedes aegypti.