CEB começa substituíção de postes de energia no Plano Piloto, no DF A companhia iniciou a troca de postes na Asa Sul com 56 novos equipamentos e luminárias em LED

DF Record|Do R7 03/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h30 ) twitter

