Cemitério de Taguatinga (DF) é alvo frequente de furtos de placas de túmulos

No cemitério de Taguatinga (DF), foram registrados casos frequentes de furto das placas dos túmulos. Uma senhora de 71 anos relatou dificuldades para encontrar a lápide do filho: "Caçando, caçando, quando percebemos, estava o nome do meu filho, mas estava muito sujo, muito apagado".



A empresa responsável afirmou que há segurança privada e câmeras nos locais. O aumento dos crimes é atribuído à presença de moradores em situação de rua na área externa do cemitério.



