Centro de Apoio Biopsicossocial é inaugurado para servidores da segurança pública

Foi inaugurado no Distrito Federal o primeiro Centro de Apoio Biopsicossocial do Brasil, oferecendo suporte psicológico a policiais militares, civis e bombeiros. A cerimônia de abertura começou com um minuto de silêncio em homenagem a um policial que faleceu recentemente, destacando a importância do novo serviço.



Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões do Fundo Nacional de Segurança, o centro visa prevenir problemas de Saúde mental e já planeja a construção de mais duas unidades nas regiões Sul e Norte do DF. "Nós sabemos que pós-pandemia, a questão da depressão e do auto-extermínio tem preocupado todos os gestores públicos", destacou a vice-governadora, Celina Leão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!