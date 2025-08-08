Centro Educacional Jardim Mangueiral é inaugurado após três anos de construção
Escola pública atende 985 alunos e novas unidades estão previstas para a região administrativa
O Centro Educacional Jardim Mangueiral foi inaugurado após três anos de construção. A escola possui 18 salas de aula e atende 985 alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental e ensino médio em dois turnos. O investimento na obra foi de R$ 15,3 milhões.
O governador anunciou planos para inaugurar mais uma unidade escolar ainda neste semestre e está licitando uma escola classe para atender a população local. Além disso, ele assinou licença para o condomínio Ouro Vermelho 1 no Jardim Botânico.
