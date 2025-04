Cerca de 8 mil indígenas estão em Brasília e trânsito na área central será interditado

Desde segunda-feira (7), o acampamento Terra Livre reúne cerca de 8 mil indígenas em Brasília. O evento visa debater direitos e políticas para os povos originários, como a demarcação de terras e o marco temporal. Parte do trânsito na Avenida N1 será parcialmente interditada até sexta-feira devido à mobilização. A Polícia Militar, com um esquema para evitar acidentes, recomenda evitar a área durante a semana. O Ministério Público Federal acompanha as atividades, e há tendas da Defensoria Pública da União nas proximidades.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!