CFM publica novas regras e amplia acesso à cirurgia bariátrica no Brasil

O CFM (Conselho Federal de Medicina) publicou novas diretrizes que ampliam o acesso de pessoas com obesidade à cirurgia bariátrica. Agora, pessoas com IMC (Índice de Massa Corpórea) entre 30 e 35 podem ser submetidas ao procedimento, desde que apresentem doenças associadas, como problemas renais crônicos ou doenças cardiovasculares.



Para adolescentes, a idade mínima foi reduzida para 14 anos, mas o IMC deve ser acima de 40. Além disso, não é mais necessário ter um histórico prévio da obesidade por dez anos. Entre 2021 e 2024, foram realizadas 291 mil cirurgias desse tipo no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!