Ciclistas são flagrados em ações imprudentes no trânsito do DF

Nos últimos dois dias, dois episódios de imprudência feitos por ciclistas foram flagrados por telespectadores no Distrito Federal. Um homem foi visto deitado em sua bicicleta descendo a avenida Elmo Cerejo, em Taguatinga. Outra imagem mostrou um ciclista subindo apoiado em um carro branco no Riacho Fundo 1. O Detran (Departamento de Trânsito) alerta que essas práticas violam as regras de trânsito.



