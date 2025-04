CLDF investiga servidores do GDF que realizavam trabalho remoto e residiam fora de Brasília

A CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) está investigando casos de servidores do GDF (Governo do Distrito Federal) que estariam recebendo salários por trabalho remoto enquanto residem fora de Brasília . O presidente da CLDF, Wellington Luiz, criou uma força-tarefa para apurar a situação.



Em março, o deputado Robério Negreiros assinou um despacho para acabar com o teletrabalho, mas a medida foi revogada no dia seguinte. Desde janeiro, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, recomendou a proibição do home-office, ratificada por decreto da então governadora Celina Leão. Alguns servidores resistem à decisão e buscam vias judiciais para contestá-la.



