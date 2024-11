CLDF vai acelerar votação de projeto para reduzir imposto sobre transmissão de imóveis

A Câmara Legislativa do Distrito Federal deve antecipar a votação do Projeto de Lei que prevê a redução do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). A norma promete aquecer o mercado imobiliário local de modo permanente. Durante o primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha, o tributo caiu de 3% para 1%, ao longo de três meses, e deu sinais de maior movimentação na economia. Quem traz os bastidores da tramitação do projeto é o comentarista político Vladimir Porfírio. Confira.