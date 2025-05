CLDF vai mudar regras do teletrabalho e restringir prática a casos de saúde comprovados

A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai modificar as diretrizes do teletrabalho. Segundo o deputado Wellington Luiz, presidente da Câmara, o home office será limitado a casos comprovados de problemas de saúde. A decisão vem após denúncias de uso indevido do teletrabalho, como mudanças de cidade e projetos eleitorais sem supervisão adequada.



Os servidores deverão comparecer à repartição três vezes por semana, reforçando a presença física como regra. Aqueles que não concordarem com as mudanças terão que pedir demissão ou se licenciar. O objetivo das novas normas é garantir a seriedade e reduzir o teletrabalho para 3% dos servidores, coibindo abusos e maximizando a transparência das atividades públicas.



