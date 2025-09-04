Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Clima seco e frio aumenta casos de doenças respiratórias no Distrito Federal

Especialistas recomendam atenção aos cuidados para evitar complicações durante esse período de clima seco

DF Record|Do R7

O Distrito Federal enfrenta um aumento significativo de doenças respiratórias entre crianças, com 8 mil atendimentos registrados até o final de agosto. O Hospital Materno Infantil de Brasília tem recebido muitos pacientes com sintomas como febre e coriza.

As temperaturas variaram entre 15 e 26 graus durante o dia, enquanto a umidade relativa do ar caiu para 36%. Especialistas recomendam atenção aos cuidados para evitar complicações durante esse período de clima seco.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Clima
  • Crianças
  • Distrito Federal
  • Doenças respiratórias

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.