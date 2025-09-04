Clima seco e frio aumenta casos de doenças respiratórias no Distrito Federal

O Distrito Federal enfrenta um aumento significativo de doenças respiratórias entre crianças, com 8 mil atendimentos registrados até o final de agosto. O Hospital Materno Infantil de Brasília tem recebido muitos pacientes com sintomas como febre e coriza.



As temperaturas variaram entre 15 e 26 graus durante o dia, enquanto a umidade relativa do ar caiu para 36%. Especialistas recomendam atenção aos cuidados para evitar complicações durante esse período de clima seco.



