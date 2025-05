Clima seco no Distrito Federal eleva risco de doenças respiratórias, diz Fiocruz

Um estudo da Fiocruz revela que o Distrito Federal enfrenta um alto risco de contaminação por doenças respiratórias devido ao clima seco e à baixa umidade. As infecções, como bronquite e pneumonia, afetam principalmente idosos e crianças. O caso de Luigi, um bebê que contraiu bronquiolite após um surto na escola do irmão, ilustra o problema. Especialistas recomendam medidas como lavagem das mãos e vacinação para prevenção.



