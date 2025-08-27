Clube do Sindicado dos Policiais Federais é regularizado após 30 anos

Clube do Sindicado dos Policiais Federais, no Setor de Clubes Sul, recebeu a escritura pública de concessão de uso, regularizando oficialmente uma área que funciona há mais de 30 anos. Durante o evento, o secretário de Segurança Pública destacou a importância dessa oficialização, afirmando que "é uma entrega maravilhosa, que traz paz e tranquilidade".



O presidente da Terracap também esteve presente na cerimônia. Ao todo, quase 60 clubes estão em processo de regularização no Distrito Federal, com metade já regularizados.



