Clube do Sindicado dos Policiais Federais é regularizado após 30 anos
Ao todo, quase 60 clubes estão em processo de regularização no Distrito Federal, com metade já regularizados
Clube do Sindicado dos Policiais Federais, no Setor de Clubes Sul, recebeu a escritura pública de concessão de uso, regularizando oficialmente uma área que funciona há mais de 30 anos. Durante o evento, o secretário de Segurança Pública destacou a importância dessa oficialização, afirmando que "é uma entrega maravilhosa, que traz paz e tranquilidade".
O presidente da Terracap também esteve presente na cerimônia. Ao todo, quase 60 clubes estão em processo de regularização no Distrito Federal, com metade já regularizados.
