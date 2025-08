Com grandes debates sobre PDOT e CPI do Rio Melchior, Câmara Legislativa do DF retoma trabalhos

A Câmara Legislativa do Distrito Federal retomou suas atividades após o recesso de julho. Entre as propostas para serem votadas estão o passe livre para desempregados e um voucher para procedimentos de emergência no sistema de saúde.



A previsão é que os trabalhos do segundo semestre da Casa sejam focados na aprovação do PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial). O plano enfrenta divergências, especialmente em questões ambientais.



Além disso, estão na pauta a retomada da CPI do Rio Melchior e o caso do deputado Donizet, acusado de assédio, com uma possível suspensão do mandato do deputado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!