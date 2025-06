Começa a temporada dos ipês roxos, e flores enfeitam as ruas de Brasília

A floração dos ipês transforma Brasília em um cenário colorido até setembro. Na Asa Norte, quadra 216 e outras áreas do Plano Piloto, as árvores exibem flores em tons de roxo, branco, e rosa, proporcionando uma paisagem diversificada. A floração traz um novo encanto à cidade, inspirando os moradores com suas cores vibrantes.



