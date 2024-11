Começa nesta quinta (28) operação Boas Festas 2024 para reforçar a fiscalização no trânsito

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) inicia nesta quinta-feira (28) a operação Boas Festas 2024, que intensifica as ações do órgão até 5 de janeiro. A autarquia prevê 1,3 mil fiscalizações realizadas em locais já mapeados, com o total de 80 blitz, 370 patrulhamentos ostensivos com abordagens e 850 pontos de demonstração. O trabalho dos agentes vai acontecer de forma preventiva e também com pontos de bloqueio diurnos e noturnos em todas as regiões administrativas.