Comerciantes de Samambaia Norte enfrentam prejuízos com furtos de cabos de cobre

Em Samambaia Norte, constantes furtos de cabos de cobre têm gerado prejuízos significativos para comerciantes locais. Câmeras de segurança flagraram um homem escalando o telhado de um comércio na quadra 410 para roubar fios de energia.



Alessandra, perfumista em uma drogaria que já sofreu prejuízos acima de R$ 3 mil neste ano, relatou a exposição dos fios cortados e o medo enfrentado pelos funcionários. Maria Auxiliadora, que possui um quiosque na região há 17 anos, destacou a falta de suporte policial após os arrombamentos.



De janeiro a maio, o Distrito Federal registrou 180 ocorrências de furto de cabos, totalizando prejuízos de R$ 300 mil. A busca pelo cobre, altamente valioso no mercado clandestino, é um dos motivos para o aumento dos furtos. A Polícia Militar afirma estar reforçando o patrulhamento e destaca a importância do registro de ocorrências para auxiliar nas investigações.



