Comissão aprova projeto que prevê R$ 66,6 bilhões no Orçamento do DF para 2025

A CEOF (Comissão de Economia, Orçamento e Finanças) da CLDF (Câmara Legislativa do DF) aprovou nesta terça-feira (3) o projeto de lei que trata do Orçamento previsto para o Distrito Federal no ano de 2025. O texto enviado pelo GDF (Governo do Distrito Federal) prevê R$ 66,6 bilhões, o que representa um aumento de R$ 5,5 bilhões se comparado a 2024. Agora, com a aprovação na comissão, o orçamento segue para ser votado em plenário por todos os deputados distritais.