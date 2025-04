Comissão do GDF aponta irregularidades na administração da Arena BRB

O relatório final produzido por uma comissão do Governo do Distrito Federal sobre a administração da Arena BRB Mané Garrincha identificou uma série de irregularidades. O documento constatou ilegalidades como desvios contratuais e agressões ao projeto urbanístico, incluindo obras não licenciadas e atividades comerciais sem permissão. O Ministério Público agora acompanha o caso, enquanto a administração da Arena BRB se recusou a comentar. A expectativa é que o grupo gestor corrija as irregularidades e cumpra os termos da concessão.



