Concurso da PF abre inscrições nesta terça com mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil

O concurso da Polícia Federal inicia suas inscrições nesta terça-feira (27), com mil vagas disponíveis para cargos como delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. Os salários podem chegar a R$ 26,8 mil. As inscrições vão até 13 de junho, através do site cebraspe.org.br, e as provas estão previstas para 27 de julho.



As vagas estão distribuídas em 630 para agente, 160 para escrivão, 120 para delegado e o restante para perito criminal e papiloscopista. As taxas de inscrição são de R$ 250 para delegado e perito, e R$ 180 para escrivão, agente e papiloscopista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!