Condomínio no Gama (DF) economiza até R$ 40 mil com coleta seletiva e energia limpa

A coleta seletiva no Distrito Federal aumentou mais de 200% nos últimos cinco anos. No Gama (DF), um condomínio se destaca pela separação eficiente dos resíduos gerados por seus 1.152 apartamentos. Desde 2022, os moradores separam o lixo em recipientes específicos para resíduos orgânicos e recicláveis.



O síndico Paulo Matuszewski destaca que essas práticas, com o uso de estações fotovoltaicas e uma horta comunitária, resultam em economia mensal de R$ 20 a R$ 40 mil. As iniciativas contam com o apoio de cooperativas locais, reforçando a importância da participação comunitária em ações sustentáveis.



