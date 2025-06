Confirmação de novo caso de gripe aviária mantém Zoológico de Brasília fechado

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal monitora 13 funcionários do Zoológico de Brasília, após confirmação de gripe aviária em uma ave emu.



O animal foi sacrificado após apresentar sintomas, e testes laboratoriais do Ministério da Agricultura confirmaram a doença. O zoológico, fechado desde 28 de maio, permanece assim para desinfecção. Até o momento, os monitorados não apresentaram sintomas.



